Задержаны подозреваемые в грабеже на Северном проспекте

Злоумышленники похитили телефон потерпевшего и избили его.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в грабеже на Северном проспекте. Преступление было совершено 2 августа, сообщили в МВД России.

Предварительно, к 39-летнему заявителю подошли двое неизвестных. Один из них попросил телефон, чтобы позвонить, однако возвращать его отказался. Затем злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов.

В тот же день на проспекте Художников поймали мужчин в возрасте 21 года и 30 лет, устройство изъяли. Следствие возбудило уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист ограбил школьницу в Светогорске на 3 тыс. рублей. Заведено дело по той же статье, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV