Рецидивист ограбил школьницу в Светогорске

К моменту задержания злоумышленник уже успел потратить похищенные деньги.

Полицейские Ленинградской области задержали рецидивиста за ограбление 14-летней школьницы, рассказали в МВД России. Преступление было совершено 17 июля.

Правоохранителям Выборгского района поступили сведения о том, что на Красноармейской улице в Светогорске неизвестный напал на девочку и отобрал у нее 3 тыс. рублей. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

На Крепостной улице в Выборге 24 июля по подозрению поймали 37-летнего судимого мужчину. К тому моменту злоумышленник уже успел потратить похищенные деньги. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: на Садовой улице в Петербурге рецидивист ограбил соседа на 107 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV