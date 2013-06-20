Четыре троллейбусных маршрута изменили остановку у метро "Старая деревня"

Из этой суммы 44,2 млрд рублей заложены на трамвайные перевозки, причём 7 млрд из них планируется освоить до конца 2026 года.

В Приморском районе Петербурга с 16 августа временно перестали останавливаться у станции метро "Старая деревня" троллейбусы четырёх маршрутов. В "Горэлектротрансе" пояснили, что ограничения введены из-за благоустройства территории и будут действовать до завершения работ. Пассажирам маршрутов №23,25,40 и52 рекомендуют пользоваться остановкой "Торфяная дорога".

Это не единственное изменение в работе электротранспорта. Ранее, с 9 августа, из-за аварийных работ на инженерных сетях было закрыто движение троллейбусов №20,48 и трамваев №36,41 по улице Новостроек у проспекта Стачек. Троллейбус №20 временно изменил путь следования: от конечной "Авангардная улица" он идёт по проспекту Ветеранов, улице Зины Портновой, Трамвайному проспекту, проспекту Стачек, Комсомольской площади, Краснопутиловской улице, Автовской улице и улице Васи Алексеева до конечной "Площадь Стачек".

В августе "Организатор перевозок" и "Горэлектротранс" подписали два крупных контракта на пассажирские перевозки общей стоимостью 70 млрд рублей. Договоры действуют до февраля 2029 года.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.