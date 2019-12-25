Компании Петербурга получили награды федеральной премии "Экспортер года"

Петербургские компании стали лауреатами премии "Экспортер года".

Санкт-Петербург вошел в число лидеров федерального этапа всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России". Итоги конкурса подвели в Москве. Ранее город занял первое место по количеству наград на окружном этапе среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Петербургские компании получили награды в нескольких номинациях. "ЛЕНЭКО" заняла первое место в категории "МСП. Агропромышленный комплекс". "МолПродЭкспо" и пивоваренная компания "Балтика" получили призовые места в номинации "Продукты питания", при этом "Балтика" также победила в категории "Маркетинговый прорыв".

Императорский фарфоровый завод получил победу в специальной номинации Первого канала по итогам народного голосования, а также награду в категории "Женщина-экспортер года". Компания "ЭГО Транслейтинг" также стала победителем в номинации "Женщина-экспортер года". "Алкор Био" заняла первое место в категории "Новая география".

Всего на участие в премии поступила 1341 заявка из 76 регионов России.

Ранее на улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне.

Фото: Piter.TV