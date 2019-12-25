Путин назвал взаимодействие народов особенностью развития России.

Президент России Владимир Путин рассказал об особенностях исторического развития страны, выступая на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам главы государства, Россия на протяжении истории формировалась как пространство взаимодействия разных народов, языков и традиций. Он отметил, что для страны единство не означает единообразия.

Путин подчеркнул, что сплоченность строится на сохранении самобытности каждого народа и этноса. XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября 2026 года. В этом году его главной темой стали "Объединенные культуры — общие ценности".

Военная спецоперация началась на Украине 24 февраля 2022 года. Путин обозначил целями СВО защиту жителей Донбасса, которые с 2024 года подвергались геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризацию и денацификацию украинского государства.

Фото: сайт Кремля