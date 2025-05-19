Песков: РФ предпочитает достичь цели СВО политико-дипломатическими средствами

По его словам, президент приложил изрядные усилия для того, чтобы "выйти на дипломатический трек" достижения цели.

Россия предпочитает достичь цели спецоперации политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства приложил изрядные усилия перед 2022 годом для того, чтобы "выйти на дипломатический трек" достижения цели. Предпочтительно добиться наших целей, конечно же, политико-дипломатическими средствами. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Ранее Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии. Видео: Telegram / СМОТРИ