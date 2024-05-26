На проспекте Королева загорелась квартира.

В Приморском районе тушат пожар в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Королева, 63к2. Медики госпитализировали пострадавшую женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, в трехкомнатной квартире, площадью 80 кв. м, загорелась домашняя обстановка. Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

В 17:33 пожар локализован, ранг пожара понизили до номера 1. В результате возгорания пострадала женщина, ее доставили в медицинское учреждение. Борьбу с огнем ведут 23 сотрудника МЧС и пять единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в однокомнатной квартире на Колпинском шоссе погиб один человек.

Фото: Piter.TV