Теперь участок площадью 1,26 гектара не узнать.

В Красносельском районе Петербурга благоустроили общественное пространство, расположенное около моста Ахмата Кадырова – на углу проспекта Героев и Дудергофского канала. Об этом сообщил городской комитет по благоустройству 23 ноября.

За развитие прибрежной полосы возле переправы местные жители высказались еще в 2021 году. Теперь участок площадью 1,26 гектара не узнать: здесь обустроены мощеные пешеходные маршруты, также появились современная детская площадка и удобный спуск к воде.

Можно одеться потеплее, устроиться поудобнее, смотреть на волны и никуда не спешить. Или с комфортом порыбачить. Пресс-служба комблага Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной открылся сквер Рудольфа Фурманова. Центральным элементом стала скульптура "Мечта о театре" – изображение ребенка на качелях в форме театральной маски.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга