В Красносельском районе Петербурга благоустроили общественное пространство, расположенное около моста Ахмата Кадырова – на углу проспекта Героев и Дудергофского канала. Об этом сообщил городской комитет по благоустройству 23 ноября.
За развитие прибрежной полосы возле переправы местные жители высказались еще в 2021 году. Теперь участок площадью 1,26 гектара не узнать: здесь обустроены мощеные пешеходные маршруты, также появились современная детская площадка и удобный спуск к воде.
Можно одеться потеплее, устроиться поудобнее, смотреть на волны и никуда не спешить. Или с комфортом порыбачить.
Пресс-служба комблага Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной открылся сквер Рудольфа Фурманова. Центральным элементом стала скульптура "Мечта о театре" – изображение ребенка на качелях в форме театральной маски.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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