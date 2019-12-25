Женщина умышленно уклонялась от исполнения своих обязанностей и не искала работу.

Прокуратура Курортного района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Сестрорецка. Ей вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), рассказали 23 ноября в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что по решению суда женщину лишили родительских прав. У нее есть дочь. Фигурантка была обязана выплачивать алименты на содержание ребенка, однако она умышленно уклонялась от исполнения своих обязанностей и не искала работу. Общая сумма задолженности составила свыше 600 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV