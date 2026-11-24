Эксперт в области здравоохранения Светлана Молчанова: донорство в Петербурге стало модным.

В Петербурге 26 ноября пройдёт V Форум некоммерческих организаций Общественной палаты города, одной из тем которого станет развитие донорства. О работе городской службы крови и причинах, по которым донорское движение в Северной столице считают одним из передовых в России, "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказала доцент кафедры социальных технологий Президентской академии Светлана Молчанова.

По её словам, в городе создана одна из самых развитых инфраструктур для доноров в стране. Работает ГКУЗ "Городская станция переливания крови", отделения действуют при девяти городских учреждениях здравоохранения, а также при восьми федеральных и ведомственных медорганизациях.

В 2025 году станция переливания крови превзошла рекорд по объёму заготовленной крови. В городе проживают 5 300 Почётных доноров Санкт-Петербурга и 18 200 Почётных доноров России. Трансфузии компонентов крови получили около 45 тысяч пациентов, из которых 41 335 лечились в учреждениях, подведомственных городу. Подразделениями службы крови заготовлено около 75 043 литров цельной донорской крови.

По итогам прошлого года в Петербурге живут 25 тысяч потенциальных доноров костного мозга — 5% от Федерального регистра, где зарегистрировано более 500 тысяч человек, при этом город лидирует по аллогенным трансплантациям в стране. В 2025 году кровь сдали 52 тысячи человек, проведено 110 тысяч донаций — в среднем по два раза в год, а 22% сдавали кровь впервые. Количество медицинских отводов снизилось.

Молчанова подчеркнула, что донорская кровь незаменима при операциях на открытом сердце с аппаратом искусственного кровообращения, в том числе у детей первого года жизни, при массивных повреждениях тканей и заместительной терапии при кровопотере.

Более 100 тыс. раз сдали кровь петербуржцы за год.

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