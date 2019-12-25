В период пандемии петербурженка работала заведующей отделением.

Врач-отоларинголог из Санкт-Петербурга умерла на отдыхе на Бали. По словам друзей, девушка отравилась некачественным вином из местного магазина, сообщил "КП-Петербург".

Близкая подруга погибшей рассказала, что 30-летней петербурженке стало плохо спустя несколько часов после того как она выпила вино. В больнице девушка потеряла сознание. Когда пациенту отправили в реанимацию, у нее несколько раз останавливалось сердце.

Жительница Петербурга скончалась в клинике Ari Canti 24 ноября. Близкие погибшей считают, что уровень медицины на Бали оказался недостаточно высоким, поэтому местные врачи не смогли спасти пациентку.

У отоларинголога остались родители и сестра с инвалидностью. Родственники планируют кремировать тело девушки, а прах развеять над океаном. В период пандемии в Петербурге она работала заведующей отделением и спасала пациентов с COVID-19.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая петербурженка получила ожоги от плиты и умерла.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)