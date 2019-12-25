Фигурант заключен под стражу.

Следователи Кировска завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений по п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Как рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области, в июле в квартире дома на Советской улице в поселке Павлово между мужчиной и его 43-летней знакомой произошел конфликт. Приятели находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры злоумышленник заблокировал замки входных дверей и загородил выход предметами мебели. Затем фигурант избил пострадавшую, подставил к ее шее нож и замахнулся молотком, высказывая угрозы убийством.

Были допрошены потерпевшая и свидетели, проведен осмотр места происшествия и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти