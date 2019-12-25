В Петербурге зарегистрировано только три региональных бренда.

Петербург уступает Ленинградской области по числу зарегистрированных региональных брендов. В городе оформлено только два наименования места происхождения товара — минеральные воды "Екатерингофская" и "Полюстрово", а также одно географическое указание "Ленинградские пышки". В Ленобласти таких брендов уже шесть, включая "Выборгский крендель", "Ивангородскую миногу" и "Копорский чай". Об этом сообщает "ДП".

Главная сложность регистрации — доказать связь продукции с территорией. Для наименования места происхождения товара (НМПТ) нужны заключения Минздрава, Минсельхоза или других ведомств. Бизнес редко идёт на долгие согласования и работу в архивах. Кроме того, есть риски конфликтов с товарными знаками.

Эксперты считают, что регистрация сама по себе не гарантирует успеха. Нужна системная работа с производителями, туризмом и торговлей. Примеры — "Белевская пастила" и "Оренбургский пуховый платок".

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата в Петербурге достигла 141 тыс. рублей, а в Ленобласти – 103 тыс. рублей.

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