Генсек НАТО удивил западную аудиторию неожиданными словами о сотрудничестве.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте перепутал КНДР и Республику Корея в моменте, когда говорил о странах, с которыми сотрудничает военный блок. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Видеозапись с события опубликовали британские журналисты телеканала Sky News.

Мы тесно сотрудничаем с Австралией и Новой Зеландией, с Северной <...> нет, не Северной, извините, с Южной Кореей и Японией. Марк Рютте, генсек НАТО

Оговорка генсека вызвала смех у присутствующих в зале.

Фото и видео: YouTube / DRM News