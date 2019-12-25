Фигуранту вменяют ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

В июле фигурант находился на автомобиле Chevrolet на заправке, которая расположена в Херсонском проезде. В ответ на законные действия судебного пристава, составлявшего акт о наложении ареста на транспортное средство, обвиняемый направил машину в его сторону, а затем сбил. Потерпевшему были причинены телесные повреждения и физическая боль.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV