Петербуржцы взяли призовые места в номинациях "Лучший архитектор", "Лучший сметчик" и "Лучший инженер".

Соревнования по технологиям информационного моделирования (ТИМ) состоялись в Санкт‑Петербургском государственном архитектурно‑строительном университете. Команды из 11 российских регионов решали практические задачи в области архитектуры, конструирования, инженерных систем и других направлений, сообщил портал "Строительный Петербург".

Команда СПбГАСУ заняла третье место в общем зачете (448,5 балла), уступив лишь Томскому госуниверситету и Пермскому политеху. При этом петербуржцы взяли призовые места в номинациях "Лучший архитектор", "Лучший сметчик", "Лучший инженер", что подтверждает высокий уровень подготовки будущих специалистов в городе.

В современном строительстве ТИМ — не просто инструмент, а новая философия работы, когда проект перестает быть набором чертежей, а превращается в единую цифровую модель. Такой подход позволяет заранее просчитать риски, уложиться в сроки и бюджет, а главное — не допустить ошибок, которые дорого обходятся на стройплощадке. Поэтому подготовка кадров в этой сфере сейчас в приоритете.

Состязания по ТИМ становятся для студентов настоящей профессиональной школой. Здесь будущие специалисты учатся не просто выполнять отдельные задачи, а держать в голове всю систему и понимать, как каждая деталь влияет на результат.

Ранее мы сообщали, что студенты СПбГАСУ одерали победу во всероссийском конкурсе "ТИМ-ЛИДЕРЫ 2025/26".

Фото: портал "Строительный Петербург"