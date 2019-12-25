На конкурс поступило более 60 работ.

В Севеной столице выбрали победителей творческого конкурса "Строим будущее", который провели в честь 30‑летия Комитета по строительству. Юные художники показали свой взгляд на важную профессию строителя, сообщил портал "Строительный Петербург".

Всего на конкурс прислали свыше 60 рисунков. Ребята изображали архитекторов, склонившихся над проектами, прорабов, управляющих стройплощадкой, крановщиков, уверенно направляющих стрелу и сварщиков, соединяющих металл. В детских работах оживали не только люди, но и техника.

Выбор оказался не легким, поэтому Комитет по строительству принял решение привлечь к судейству представителей Региональной творческой общественной организации "Санкт‑Петербургский Союз художников".

В итоге победителями стали:

Номинация "Профессия - созидать" (6–9 лет):

Бонченкова Милада, 9 лет

Федорова Алиса, 9 лет

Александра Лебедева, 9 лет

Номинация "Строительная династия" (6–9 лет):

Гайсина Валерия, 9 лет

Рамазанова Диана, 8 лет

Манзук Дмитрий, 9 лет

Номинация "Профессия - созидать" (10–12 лет):

Демидов Андрей, 10 лет

Зыбина Варвара, 12 лет

Мамчиц Екатерина, 12 лет

Номинация "Строительная династия" (10–12 лет):

Афанасьева Алена, 10 лет

Бирюзов Роман, 11 лет

Орехова Анастасия, 10 лет

Торжественное награждение победителей состоится на следующей неделе. Также рисунки участников легли в основу анимационного мультфильма, созданного телеканалом "Санкт‑Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"