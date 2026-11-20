Награды нашли своих героев в разных подразделениях ведомства.

В Санкт‑Петербурге с размахом отметили 30‑летие Комитета по строительству. В честь юбилея прошла торжественная церемония награждения сотрудников. Коллектив ведомства удостоился Благодарности Губернатора Санкт‑Петербурга за весомый вклад в развитие городской строительной отрасли.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", на церемонии сотрудники получили Почётные грамоты и Благодарности Минстроя России, Почётные грамоты и Благодарности Губернатора, а также Благодарственные письма вице‑губернатора. Награды нашли своих героев в разных подразделениях — от руководителей управлений до рядовых специалистов. В общей сложности поощрили почти 50 человек.

Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский в своём выступлении подчеркнул значимость работы команды и привёл показательный результат:

Сейчас Комитет по строительству превратился в настоящий штаб строительства всего города, в том числе и по метрополитену. И вот, например, вчера был отчёт контроля Счётной палаты по всей России, и Санкт‑Петербург занял первое место по строительству социальных объектов. Это, по мнению Счётной палаты, по всей России. Это успех наш с вами. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству

Для самих сотрудников праздник стал не просто формальным мероприятием, а поводом почувствовать ценность общего труда. Старший инженер отдела строительства и реконструкции метрополитена Управления строительства метрополитена и специальных инфраструктурных проектов Татьяна Сойко призналась, что особенно ценно видеть признание не только руководящего состава, но и рядовых специалистов.

Специалист‑юрисконсульт отдела регионального государственного контроля (надзора) Управления долевого строительства Майя Алтухова поделилась личными эмоциями от работы в команде.

Это так здорово, когда ты вместе с коллективом столько лет проработал. Я не все 30, я меньше, но всё‑таки приятно видеть знакомые, родные лица и очень радостные. И ты двигаешься вместе с огромной‑огромной машиной, которая называется Комитет по строительству. Майя Алтухова, специалист‑юрисконсульт отдела регионального государственного контроля (надзора) Управления долевого строительства

За три десятилетия через Комитет прошли сотни проектов, сложились крепкие профессиональные команды, где общие дедлайны и победы стали частью личной истории каждого сотрудника. Комитет по строительству и дальше намерен развивать и строить Петербург для людей и вместе с людьми.

Видео, фото: портал "Строительный Петербург"