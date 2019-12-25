Объект включает 2072 апартамента.

В Санкт‑Петербурге официально сдали в эксплуатацию гостиницу "Про.Молодость", расположенную по адресу: проспект Большевиков, 34. Из‑за комплекса финансовых и организационных трудностей его строительство затянулось почти на четыре года по сравнению с изначально заявленными сроками.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", теперь в Северной столице появился современный 24‑этажный комплекс: он включает 2072 апартамента общей площадью свыше 111 тыс. кв. м., а также физкультурно‑оздоровительный комплекс и паркинг.

Успешное завершение проекта стало результатом слаженной работы сразу нескольких сторон. Комитет по строительству координировал взаимодействие всех участников процесса и вёл работу с дольщиками. Дофинансирование предоставил Сбер, а генеральным подрядчиком выступила ГК "ПСК" — компания с опытом достройки сложных и проблемных объектов. Ход работ находился под контролем ГБУ "Управление строительными проектами".

У проекта есть важная правовая особенность: апартаменты, гостиницы и отели относятся к категории нежилой недвижимости. Это означает, что на них не распространяются стандартные механизмы защиты прав дольщиков, действующие для жилых объектов. Тем не менее ситуацию удалось урегулировать: гостиничный комплекс получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на объекте активно ведутся отделочные работы, и в ближайшее время покупатели смогут получить ключи от своих помещений.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге продолжают строить новый ЗАГС на Московском шоссе.

Фото: Комитет по строительству