В День семьи: в Петербурге продолжают строить новый ЗАГС на Московском шоссе

Будущий ЗАГС будет двухэтажным.

В День семьи, любви и верности внимание петербуржцев традиционно приковано к Дворцам бракосочетания и ЗАГСам. В Петербурге продолжают развивать инфраструктуру для проведения торжественных церемоний: после открытия ЗАГСа в Красносельском районе город строит еще один объект — в Московском районе.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", новое учреждение возводят на Московском шоссе. Работы ведутся по заказу города, а завершить строительство планируют до 10 декабря 2027 года. Ввести здание в эксплуатацию рассчитывают до конца того же года.

Будущий ЗАГС будет двухэтажным. На первом этаже разместят просторный вестибюль с парадной лестницей, гардероб, фуршетный зал на 30 гостей, помещения для приема заявлений и архив. Второй этаж отведут под зал торжественной регистрации, рассчитанный на 50 человек, отдельный зал регистрации рождения на 20 посетителей, а также комнаты жениха и невесты и гостевые помещения.

Сейчас на строительной площадке продолжается монтаж железобетонных конструкций, ведутся работы по выносу тепловой сети, прокладке дренажа и устройству перегородок подвального и первого этажей.

По словам главного специалиста Департамента строительства объектов инженерно-транспортного обеспечения, социальных и жилищных объектов СПб ГКУ ФКСР Андрея Чмыра, архитектурный облик нового здания сочетает исторические традиции и современные технологии.

Новый ЗАГС строит компания АО "СМУ № 2 Треста № 16" — тот же подрядчик, который возвел дворец бракосочетания на улице Доблести в Красносельском районе. Этот объект ввели в эксплуатацию в конце 2020 года. Его площадь составляет почти 2,7 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены просторный холл с парадной лестницей, комнаты для жениха и невесты, фуршетный зал и другие помещения для проведения торжественных церемоний. Главный фасад выходит в сторону Южно-Приморского парка, благодаря чему здание органично вписалось в окружающее городское пространство.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"