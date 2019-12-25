Ленинградскую область накроет циклон 19 августа

Температурный фон останется прохладным для середины августа.

Во вторник, 19 августа, погода в Ленинградской области будет определяться циклоном. В регионе ожидается переменная облачность с существенными осадками.

В ночные часы прогнозируются дожди, местами они будут сильными. Днем сохранится ненастная погода: ожидаются сильные дожди, которые на отдельных территориях могут перейти в ливни и сопровождаться грозами. Синоптики предупреждают, что во время грозы возможны кратковременные порывы ветра. Температурный фон останется прохладным для середины августа. Ночью столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +14…+19 градусов.

Что касается ветровой обстановки, то ночью ветер будет дуть с северо-восточного и северного направлений умеренными порывами. Днем направление сменится: на западе области установится северо-западный или западный умеренный ветер, а на востоке – юго-восточный или южный слабый.

Ранее мы сообщили о том, что влияние циклона принесет кратковременные дожди в Петербург.

Фото: Piter.TV