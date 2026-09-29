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Стало известно, когда депутаты ЗакСа покинут нижегородский кремль
Сегодня, 14:38
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Стало известно, когда депутаты ЗакСа покинут нижегородский кремль

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Депутаты ЗСНО готовы освободить здание в кремле под музей

Депутаты ЗакСа Нижегородской области готовы освободить здание в кремле и ждут постройки правительственного квартала в районе Сенной площади. Об этом NewsNN рассказал председатель ЗакСа Евгений Люлин.

По состоянию на сентябрь 2026 года, ведется разработка мастер-плана застройки территории в границах улиц Максима Горького, Большой Печерской и Ковалихинского оврага, расположенной недалеко от Сенной площади. Сейчас там располагаются старые здания, пустыри и промзоны, но в будущем там появится "Нижний Сити" с высотными корпусами, часть из которых отдадут для министерств и ведомств правительства Нижегородской области.

По словам Люлина, он сам много лет выступал за то, чтобы в здании Заксобрания открыли музейный комплекс.

Мы с коллегами давно к этому готовы, но нужно создать условия для переезда. Когда достроят правительственный квартал, тогда и освободим.

Евгений Люлин, председатель ЗакСа Нижегородской области

Фото: newsnn.ru

Теги: закс, нижний новгород
Категории: Новости России, Лента новостей,

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