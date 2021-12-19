Кулинарные перемены: в столовой Госдумы переименовали котлету по-киевски

Сотрудники столовой утверждают, что состав и вкус котлеты не изменились.

В столовой Госдумы после начала нового парламентского сезона решили изменить названия некоторых блюд. Теперь котлета по-киевски указана в меню как "котлета со сливочным маслом", на это обратил внимание журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Он сообщил, что традиционную "киевскую котлету" можно купить за 270 рублей, но под другим названием. Сотрудники столовой пообещали, что вкус и состав блюда остались прежними.

Такое переименование в столовой Госдумы уже стало поводом для шутки. Некоторые посетители заметили, что "‎деукраинизированной" котлете можно было дать более романтичное название. В целом меню депутатов состоит из супов, салатов, мясных блюд, гарниров, включая картофель, овощи и различные закуски.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)