"Он был хулиганом, а не пионером": Путин поужинал со своей первой учительницей

В резиденцию Владимира Путина на ужин приехала его первая учительница Вера Гуревич. Вера Дмитриевна была классным руководителем президента в ленинградской школе №193. Для особенной гостьи организовали программу на несколько дней. Новость появилась на сайте Кремля.

В понедельник, 11 мая, глава государства за рулём автомобиля заехал за Верой Дмитриевной в гостиницу, они вместе поужинали в Кремле. Сообщается на сайте Кремля

Лидер страны не раз подчеркивал, что первый учитель оказал на него большое влияние. Вера Дмитриевна побывала с президентом на параде Победы, а затем осталась погостить в столице еще несколько дней. В частности, она посетила Галерею Шилова.

Отметим, что Вере Гуревич 92 года, в ленинградской школе №193 она проработала до 1972 года. Владимир Путин учился там с первого по восьмой класс. Известно, что "был хулиганом, а не пионером", и особого интереса к учебе не питал. Вера Дмитриевна понимала, что мальчик способный и может выдать большие успехи, для этого даже встречалась с его отцом. Свое отношение к школе Путин поменял в шестом классе.

Владимир Путин в школе. Фото: сайт Кремля

Я увидела большой интерес к языку, он легко схватывал. У него была очень хорошая память, гибкий ум. Я подумала: из этого мальчишки выйдет толк. Решила уделять ему больше внимания, не давать возможности с дворовыми мальчишками общаться. Вера Гуревич, первая учительница Владимира Путина

