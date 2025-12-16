В России могут разрешить постоплату парковки

Министерство транспорта России предложило изменить действующий порядок оплаты парковок. Предполагается, что водители смогут платить за стоянку в течение суток. Телеканал "360" взял комментарий у автоюриста Льва Воропаева по новому законопроекту.

Многие привыкли оплачивать парковку через приложение. Но бывают перебои с интернетом, иногда сама система работает нестабильно. Из-за этого люди получают штрафы, хотя пытались оплатить парковку. Лев Воропаев, автоэксперт

По его словам, мера позволит снизить количество привлечений к административной ответственности.

