В России могут разрешить постоплату парковки
Сегодня, 12:06
Мера позволит снизить количество привлечений к административной ответственности.

Министерство транспорта России предложило изменить действующий порядок оплаты парковок. Предполагается, что водители смогут платить за стоянку в течение суток. Телеканал "360" взял комментарий у автоюриста Льва Воропаева по новому законопроекту. 

Многие привыкли оплачивать парковку через приложение. Но бывают перебои с интернетом, иногда сама система работает нестабильно. Из-за этого люди получают штрафы, хотя пытались оплатить парковку.

Лев Воропаев, автоэксперт 

По его словам, мера позволит снизить количество привлечений к административной ответственности. 

Ранее на Piter.TV: в двух районах Петербурга расширят зоны платной парковки. Речь идет о Центральном и Петроградском. 

Фото: Piter.TV 

