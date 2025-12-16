Боевую задачу в рамках спецоперации выполнили бойцы "Южной" группировки войск.

Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Тихоновка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила в пресс-службе Минобороны.

Как отметили в сводке за 1 июня, освобождение Тихоновки в ДНР произошло в результате активных и решительных действий со стороны ВС России.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска активно продолжают движение к центру Константиновки с трех направлений. При этом боевики ВСУ безуспешно пытаются предпринять контратаки рядом с населенным пунктом Дробышево.

На прошлой неделе ВС России взяли под свой контроль села Бударки и Караичное в Харьковской области, а также поселки Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской.

Ранее мы сообщали, что в районе Петербурга силы ПВО перехватили и сбили украинский беспилотник. Обошлось без жертв и разрушений.

Фото: Минобороны РФ