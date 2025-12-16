Венгрия уведомила руководство НАТО о том, что по-прежнему не будет поставлять вооружения и военную технику киевскому режиму. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр Петер Мадьяр через социальные сети по результатам официальной рабочей встречи в Брюсселе с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. Власти из Будапешта в очередной раз подтвердили готовность придерживаться своих позиций по вопросу, что ранее занимало и предыдущее правительство под управлением Виктора Орбана.
Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет поставлять ни оружие, ни военную технику в зону российско-украинского конфликта.
Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии
После победы партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля Петер Мадьяр уже заявлял мировой общественности о том, что новые венгерские власти не намерены оказывать военную помощь Украине. Он добавил на встрече с Марком Рютте, что Венгрия вновь станет надежным партнером самого сильного военно-оборонного альянса в мире.
Венгрия не даст Украине зелёного света в ЕС без выполнения требований.
Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Péter Magyar
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все