Финляндия пообещала помочь Киеву утилем
Сегодня, 13:19
Элина Валтонен рассказала о передаче ВСУ самолетов, у которых закончился срок эксплуатации.

Глава министерства по иностранным делам в Финляндии Элина Валтонен дала обещание передать украинским партнерам истребители F/A-18 Hornet американского производства с истекшим сроком эксплуатации. Слова местной чиновницы передали общественности журналисты из регионального издания Ilta-Sanomat. По данным западных СМИ, этот вопрос обсуждался с чиновниками с Банковой улицы. Элина Валтонен дополнительно приветствовала инициативу национального правительства из Швеции по передаче собственных истребителей Gripen Киеву.

Но я скажу, что Финляндия отказывается от Hornet, потому что они исчерпали свой срок службы... Конечно, всю помощь, которую Швеция может оказать Украине, мы определенно поддерживаем. Передача истребителей Gripen и связанная с ней более обширная фаза обучения — очень хороший элемент.

Элина Валтонен, глава МИД Финляндии

В Финляндии сделали заявление о перехвате "Орешника".

Фото: YouTube / phoenix

