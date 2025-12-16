Финляндия пообещала помочь Киеву утилем

Элина Валтонен рассказала о передаче ВСУ самолетов, у которых закончился срок эксплуатации.

Глава министерства по иностранным делам в Финляндии Элина Валтонен дала обещание передать украинским партнерам истребители F/A-18 Hornet американского производства с истекшим сроком эксплуатации. Слова местной чиновницы передали общественности журналисты из регионального издания Ilta-Sanomat. По данным западных СМИ, этот вопрос обсуждался с чиновниками с Банковой улицы. Элина Валтонен дополнительно приветствовала инициативу национального правительства из Швеции по передаче собственных истребителей Gripen Киеву.

Но я скажу, что Финляндия отказывается от Hornet, потому что они исчерпали свой срок службы... Конечно, всю помощь, которую Швеция может оказать Украине, мы определенно поддерживаем. Передача истребителей Gripen и связанная с ней более обширная фаза обучения — очень хороший элемент. Элина Валтонен, глава МИД Финляндии

