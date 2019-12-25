Стало известно, как не заболеть во время перепадов температуры на улице

Одна из главных причин переохлаждения – потоотделение в контрастных температурных режимах.

Столбики термометров в Петербурге идут вверх. Из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности. Согласно прогнозу, температура воздуха может прогреться до +30 градусов. Однако затем, к концу недели, прогнозируется похолодание. Такие перепады – стресс для организма. Как оставаться здоровым в климатических "американских горках", рассказала Piter.tv врач-терапевт Городской больницы № 20 Екатерина Казанцева.

Первое и самое главное – профилактический прием противовирусных препаратов или порошков вроде "Терафлю", "Колдрекс" с целью "не заболеть" не работает. Это только лишняя нагрузка на организм. Если случилось так, что вы замерзли, то как можно скорее нужно согреться. Например, выпить горячий чай или кофе. Екатерина Казанцева, врач-терапевт Городской больницы № 20

Главный враг – потоотделение в контрастных температурных режимах

Самая частая причина простуд летом и в межсезонье – потоотделение в контрастной температурной среде. Прежде чем войти в помещение с кондиционером, будь то машина или офис, промокните шею, спину и грудь салфеткой. Влажная кожа теряет тепло в 25 раз быстрее сухой – вы моментально переохладитесь. Кроме того, за рулем направляйте потоки воздуха в ноги или на лобовое стекло, но не в лицо и грудь. Оптимальная разница между уличной и комнатной температурой – не более 5-7 градусов. Не ставьте кондиционер на 18 градусов, когда на улице +30.

Перед выходом из дома оцените примерную температуру воздуха в течение дня. Если к вечеру обещают похолодание, то возьмите с собой кофту или куртку. Не забывайте про зонт или дождевик. Мокрая одежда может быстро привести к переохлаждению. Екатерина Казанцева, врач-терапевт Городской больницы № 20

Организация быта: никаких сквозняков

Не открывайте окно настежь перед сном. Лучше приоткрыть его в соседней комнате и создать микропроветривание. Сквозняк в комнате во время сна – частая причина утренней ангины, даже если на улице тепло. После приготовления пищи на плите не выбегайте сразу на улицу. Дайте телу 5–7 минут выровнять температуру.

Такая высокая температура – повод вспомнить о том, как защитить себя от теплового удара. Ограничьте время пребывания на солнце. Взрослым рекомендуется находиться под открытыми лучами не более 2 часов подряд, детям – не более 1 часа. Екатерина Казанцева, врач-терапевт Городской больницы № 20

Следите за временем

Самые опасные часы – с 12:00 до 16:00. В этот период солнце находится в зените и риск перегрева максимален. По возможности планируйте прогулки и работу в огороде на утро (до 10:00–11:00) или вечер (после 17:00).

Обязательно используйте головной убор, желательно светлых оттенков и с широкими полями – это снижает нагрев головы. Екатерина Казанцева, врач-терапевт Городской больницы № 20

Правильная одежда

Светлые тона – белый, бежевый, светло-серый – отражают солнечные лучи, а не притягивают их, в отличие от черного. Ткани должны быть натуральными: лен, хлопок, шелк, они позволяют коже "дышать".

Пейте воду часто и маленькими порциями

Не ждите, когда захочется пить – это уже сигнал обезвоживания. Берите с собой бутылку обычной воды: не сладких напитков, не энергетика и не алкоголя. Пейте часто и маленькими порциями. А вот кофе и алкоголь усиливают потерю жидкости – в жару от них лучше отказаться.

И все-таки лучше ограничить физическую активность на жаре. Занятия спортом на улице лучше проводить рано утром или вечером. Екатерина Казанцева, врач-терапевт Городской больницы № 20

Меры предосторожности в автомобиле

Не оставляйте в закрытой машине детей или домашних животных – даже на 5 минут и если открыты окна. Температура внутри за несколько минут подскакивает до очень высоких значений. Находиться в таком пространстве опасно для жизни и здоровья.

Материал для Piter.tv подготовила Мария Гончарова

