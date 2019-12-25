Из бюджета Петербурга выделят 14 млн рублей на научные проекты в сфере здравоохранения
Сегодня, 12:47
Выплаты предоставят на безвозмездной основе юридическим лицам.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О порядке предоставления в 2026 году субсидий на поддержку научных проектов высокой степени готовности, разработанных в интересах отечественного здравоохранения". Выплаты предоставят на безвозмездной основе юридическим лицам в целях возмещения средств, которые были потрачены во время выполнения научных проектов. Об этом рассказали в Смольном 19 мая. 

Кроме того, субсидии будут стимулировать взаимодействие научных и образовательных учреждений и промышленных предприятий города. Максимальный размер выплат составит 1 млн рублей, всего из казны Северной столицы выделено порядка 14 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: петербургские фермеры получат 186 млн на развитие хозяйства. 

Фото: pxhere 

