Завершен ремонт съездов на развязке КАД с Московским шоссе

На транспортной развязке КАД с Московским шоссе в Петербурге завершён ремонт дорожной инфраструктуры. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", 19 мая утром были сняты все ограничения движения на съездах.

В ходе работ на 65-м километре кольцевой автодороги специалисты заменили деформационный шов – элемент, отвечающий за компенсацию нагрузок и температурных колебаний дорожного полотна. Рабочие демонтировали старую конструкцию, установили новый шов и восстановили дорожное покрытие.

После завершения ремонта были убраны временные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Движение по съездам с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Работы велись круглосуточно, в две смены. Изначально их планировалось завершить 20 мая, но подрядчик закончил ремонт досрочно. Ограничения действовали с 1 мая, в этот период съезды №9 и №12 были полностью перекрыты, а по остальным направлениям движение не прекращалось. Генеральным подрядчиком выступила компания "ЕвроТрансСтрой".

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"