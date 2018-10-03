Спрос на деловые поездки в Петербург во время ПМЭФ упал в два раза

В 2026 году спрос на деловые поездки в Петербург в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ_2026) снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса "OneTwoTrip для бизнеса", пишет ТАСС.

При этом средняя продолжительность командировок немного увеличилась: теперь гости проводят в городе 3,2 дня вместо прежних 3,1 дня.

Эксперты отмечают, что сокращение числа поездок связано с тем, что российские компании стали более строго подходить к формированию состава делегаций, отправляя на форум только ключевых сотрудников. Об этом рассказал руководитель сервиса Степан Мастрюков.

За год стоимость авиабилета в одну сторону на одного пассажира снизилась более чем в два раза – с 29,7 до 14 тысяч рублей. Средняя цена билета на поезд осталась на уровне прошлого года – 9 тысяч рублей. Затраты на проживание также немного сократились: с 19 до 18,5 тысяч рублей за ночь.

Как и прежде, большинство участников форума прибывает из Москвы (более 50%). Значительная доля деловых путешественников также приезжает из Новокузнецка (17%) и Белгорода (4%).

Ранее власти Ленобласти намерены подписать на ПМЭФ-2026 более 20 соглашений.

