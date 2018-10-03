В Петербурге появились сквер Чернобыльцев, сад Маяковского и парк "Рыбачья Слобода"

В Петербурге присвоены новые названия ряду садов и скверов – решения об этом утвердил губернатор Александр Беглов. Топонимы призваны сохранить память о выдающихся людях и исторических событиях, связанных с районами города.

В Центральном районе появится сад Владимира Маяковского (на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, где установлен памятник поэту) и Ливенский сквер (у дома №6 на Смольном проспекте, в честь княжны Елены Ливен).

В Адмиралтейском районе будет Мирониевский сквер (юго-восточнее дома №18 по Рузовской улице, название связано с утраченной церковью Святого Мирония), а на Выборгской стороне – сквер "Полюстровские воды" (между Пискарёвским проспектом и домами №31 и 32 по Ключевой улице, в честь курорта XIX века).

На месте бывшего Тепловодского канала появится Тепловодская аллея (от Ключевой улицы до Полюстровского проспекта). В Красногвардейском районе появится Свято-Георгиевский сад (на шоссе Революции у дома №87, в честь исторических объектов).

В Невском районе будет парк "Рыбачья Слобода" (между Рыбацким проспектом и Невой, в честь исторического поселения), а в Пушкинском – Глазовский сквер (между домами №4, №20а и №28 по Круговой улице в посёлке Тярлево).

В Курортном районе появятся сквер Полярников (северо-западнее пересечения улицы Водопьянова и Сосновой улицы в Комарово) и сквер Чернобыльцев (южнее дома №261а по Приморскому шоссе в Сестрорецке), посвящённый ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

