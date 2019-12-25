В Пулково количество отмененных и задержанных рейсов выросло до 35

По состоянию на 14:00 задержано 25 рейсов с опозданием более двух часов, еще 10 отменили на вылет. Росавиация вводит ограничения в аэропорту уже третий раз за день из за угрозы атак беспилотников.

В петербургском аэропорту Пулково выросло число задержанных и отмененных рейсов. В пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" сообщили ТАСС, что на 14:00 задержано 25 рейсов с опозданием более чем на два часа, а еще 10 рейсов отменено на вылет.

Кроме того, представители аэропорта уточнили, что 11 воздушных судов отправились на запасные аэродромы. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways, следующий по маршруту Ташкент — Петербург, ушел на запасной аэродром в московском Внуково.

Причиной сбоев стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Утром 19 мая Росавиация уже вводила такие ограничения из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. В течение дня ведомство вводит ограничения в Пулково уже в третий раз.

Ранее Piter.TV сообщал, что в конце мая "Победа" запустит прямые авиарейсы из Петербурга в Нальчик.

Фото: Piter.TV