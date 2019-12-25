Бельский выразил соболезнования родным почетного гражданина Петербурга Гарюгина

Председатель Законодательного собрания отметил, что ушел выдающийся человек, который 30 лет возглавлял городской метрополитен и сумел сохранить предприятие в непростое для страны время.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выразил глубокие соболезнования в связи со смертью почетного гражданина города Владимира Александровича Гарюгина.

Бельский подчеркнул, что из жизни ушел выдающийся человек, с именем которого связана целая эпоха в истории городской подземки. Владимир Гарюгин на протяжении 30 лет руководил Петербургским метрополитеном.

Председатель ЗакСа рассказал, что Гарюгин принял предприятие в крайне непростое для страны время, но сумел сохранить коллектив, обеспечить стабильную работу системы и заложить основу для дальнейшего развития метро.

По словам Бельского, Владимир Александрович был потомственным железнодорожником, сильным и ответственным руководителем. В своей профессиональной сфере он заслуженно пользовался большим уважением.

Александр Бельский выразил искренние соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Гарюгина и подчеркнул, что светлая память о нем сохранится навсегда.

