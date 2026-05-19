Для хранителей традиций "Петербургской кухни" могут утвердить премию

Издание "Петербургский дневник" выразило готовность поддержать инициативу по созданию премии для тех, кто занимается продвижением бренда "Петербургская кухня". Об этом заявил генеральный директор АО "Петроцентр" и главный редактор издания Кирилл Смирнов на VI Гастрономической ассамблее.

Он отметил, что в городе активно возрождаются исторические кулинарные традиции, и "Петербургская кухня" – это уникальное достояние, которым занимаются многие специалисты. По словам Смирнова, редакция ежегодно вручает премию "Город в лицах" лучшим представителям рабочих профессий и готова рассмотреть возможность учреждения отдельной номинации для представителей сферы общественного питания или принять участие в создании новой премии.

Петербургская кухня – это уникальный гастрономический феномен, сформировавшийся под влиянием русской и европейских традиций. Её расцвет пришёлся на XIX век, а сегодня блюда петербургской кухни подают более чем в 30 ресторанах города.

