Жителя Петербурга будут судить за нападение на пенсионера на остановке

Фигурант распылил в лицо потерпевшего перцовый баллончик.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Ему вменяют ст. 116 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 19 мая.

В ноябре прошлого года фигурант, находясь возле остановки общественного транспорта на улице Типанова, в ходе конфликта распылил содержимое перцового баллончика в лицо 87-летнего пенсионера и скрылся. В результате потерпевшему была причинена физическая боль.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

