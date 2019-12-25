"Мы стали ближе, совершенно точно": Виктория Дайнеко о том, как "Сокровища императора" укрепили её брак

Певица Виктория Дайнеко стала участницей приключенческого реалити‑шоу "Сокровища императора" на ТНТ и прошла испытания в Китае вместе с мужем Беркели Овезовым. В интервью артистка призналась, с какими неожиданными трудностями столкнулась на проекте, как изменились её отношения с супругом после съёмок и что теперь вдохновляет её на создание музыки. Также Виктория рассказала, каким должен быть идеальный день в Петербурге и какое место в городе стало для неё одним из самых магических.

— Почему решились на участие в шоу "Сокровища императора"? Муж сразу же поддержал идею?

— Я решилась на участие в "Сокровищах императора", потому что на сегодняшний день это одно из самых увлекательных реалити‑шоу. Подумала, что мне там обязательно понравится, и позвала в команду мужа. Он, как всегда, поддержал меня во всём. За что ему большое спасибо!

— С какими неожиданными трудностями вы столкнулись в Китае, помимо самих испытаний? Как адаптировались к условиям?

— Сначала казалось, что неожиданных трудностей не было… Но нет, совру. Самая сложная неожиданность — новые правила: нельзя пользоваться блокнотами и английским языком. Тут поняла, что вся моя подготовка пошла коту под хвост. Но я достаточно быстро схватывала, поэтому мы более‑менее разобрались.

— Как вы считаете, какие ваши личные качества помогли вам пройти испытания, а какие, наоборот, мешали?

— Помогли целеустремлённость и неумение сдаваться. Но сильно мешала суетливость, особенно когда нужно было быстро думать. В панике я не умею действовать, никогда не умела: мне всегда нужно спокойно и медленно. Ещё мешало желание всё делать самостоятельно. Редко позволяла что‑то делать Беркели, и это была моя ошибка. Я первая отказывалась от помощи: "Нет‑нет‑нет". А если что‑то не получалось, то злилась и невольно винила его. Стараюсь избавляться от привычки слишком много брать на себя — на проекте это местами создавало проблемы.

— Как складывались отношения с другими участниками? Возникла ли какая‑то особая дружба или, может быть, были непростые моменты взаимодействия?

— В целом у нас со всеми складывались хорошие взаимоотношения. Было несколько конфликтов, но они разрешились и закончились дружескими объятиями. Считаю, что нам очень повезло с коллективом. Но небольшие разногласия были у всех, даже у нас. И мне кажется, это нормально.

— Как участие в "Сокровищах императора" повлияло на ваши взаимоотношения с мужем? Открыли друг в друге что‑то новое?

— Мы стали ближе, совершенно точно. Хотя я слышала, что некоторые пары после такого разводятся. Мы же прожили проект душа в душу, без преувеличения. Я поняла, что всегда могу положиться на своего мужа, что мы — классная команда, хорошо ориентируемся и дополняем друг друга. Благодаря шоу убедились, что многого можем добиваться вместе.

— Что вас вдохновляет на создание музыки? Меняется ли источник вдохновения со временем?

— Раньше меня вдохновляли огорчения любовного характера. Сейчас в жизни всё стабильно и хорошо, но это не значит, что вдохновения нет. Теперь черпаю его из литературы, сюжетов фильмов и историй других людей. Часто поёшь песни, которые не про тебя самого.

— Есть ли у вас песня, которая особенно дорога вам по личным причинам? Можете поделиться историей её создания или восприятия?

— Расскажу про альбом, который я написала в Лондоне: была соавтором всех песен. Самая личная — первая, с неё всё началось. Она называется On Woman Army ("Женщина‑армия"). В какой‑то момент осознала, что могу и хочу всё делать сама, — и написала эту песню со своей командой. Она о том, что нет ничего невозможного, если есть желание: не нужна огромная свита, ты можешь всё решить самостоятельно. Для меня это было приятное открытие, которое реализовалось в песне.

Ещё один особенный трек — скрытый бонус‑трек Lost On Love. Я придумала его в 16 лет, сидя на диване с мамой и смотря одну из "Фабрик звёзд". Слова и мелодия запомнились настолько хорошо, что всё это время жили в голове. Записала песню только в 26 лет — это был очень значимый момент для меня.

— Если бы вы могли устроить для зрителей шоу "Сокровища императора" экскурсию по Петербургу, какие 3–4 локации вы бы обязательно включили в маршрут и что о них рассказали?

— "Сокровища Императора" — это не маршрут с гидом, там ничего не рассказывают, а просто показывают. Я бы предложила три задания: пробраться в шар на Доме Зингера — одно из самых магических мест, где мне удалось побывать; устроить квест — найти путь на питерскую крышу, чтобы насладиться этим городом; полюбоваться набережными.

Для меня Петербург — город, который нужно созидать. Я могу часами сидеть на углу реки Мойки, где под мостиком расходятся туристические кораблики. Этот город создан для того, чтобы наслаждаться каждым шагом без суеты.

— Если бы нужно было описать Петербург одной песней из вашего репертуара, какую бы вы выбрали и почему?

— Скоро выйдет моя песня "Как в Питере", она идеально подходит. Для меня Петербург — город вдохновения, мечты и романтики. Люблю его особой любовью и могу бесконечно про него говорить. Хоть я там никогда не жила, каждый приезд погружает меня в невероятную атмосферу, которая радует и вдохновляет.

— Какой он — идеальный день в Петербурге?

— Идеальный день — это бесконечная прогулка. Обожаю уютные немноголюдные барчики, когда‑то у меня был любимый бар с видом на Конюшенную улицу. Ещё люблю бывать на крыше мастерской моей ближайшей подруги, которая живёт в Петербурге. Мой любимый вид отдыха — гулять и наслаждаться архитектурой. Когда моим глазам красиво, всё внутри трепещет. Петербург — один из главных источников такого ощущения.

Фото: пресс-служба ТНТ