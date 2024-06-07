В Узбекистане начали выпускать автомобили JAC: как это может повлиять на рынок СНГ

Производство организовано на базе совместного предприятия JAC Motors Toshkent.

В Ташкенте начал работу новый автозавод JAC Motors, где уже стартовала сборка минивэнов и коммерческого транспорта китайской марки. Как сообщает 110km.ru, запуск предприятия может заметно изменить ситуацию на автомобильном рынке Узбекистана и усилить позиции китайских брендов в странах СНГ.

Производство организовано на базе совместного предприятия JAC Motors Toshkent. Контрольный пакет принадлежит китайской стороне, а часть компании находится под управлением структур, связанных с администрацией Ташкента. На первом этапе в проект вложили около 35 млн долларов. Сейчас предприятие рассчитано на выпуск до 10 тысяч автомобилей в год, однако в дальнейшем объёмы производства планируют увеличить втрое.

На старте завод начал выпуск двух моделей — минивэна JAC M3 и коммерческого микроавтобуса JAC Sunray. Первая модель рассчитана на девять пассажиров и оснащается бензиновым двигателем мощностью 134 лошадиные силы. Sunray предназначен для коммерческих перевозок и способен перевозить до 16 человек.

Помимо этого, производитель уже принимает заказы на другие модели, включая кроссоверы, пикапы и грузовые версии фургонов. Таким образом, компания намерена занять сразу несколько сегментов рынка — от семейных автомобилей до коммерческого транспорта.

По данным издания, автомобили собирают по технологии SKD, при которой в страну поставляются готовые крупные узлы, а финальная сборка выполняется на месте. Такой формат позволяет быстро наладить производство без глубокой локализации.

Эксперты отмечают, что появление нового завода усиливает конкуренцию с местными производителями, включая UzAuto Motors. Особенно активно сейчас сравнивают JAC M3 с моделью Chevrolet Damas Move, которая также ориентирована на семейные и коммерческие перевозки.

Аналитики считают, что расширение присутствия китайских брендов в регионе со временем может повлиять и на российский рынок. Усиление конкуренции обычно приводит к появлению новых моделей, более гибким ценам и росту интереса к локальному производству автомобилей.

Фото: unsplash (Olena Bohovyk)