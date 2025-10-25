Гражданина Узбекистана выдворили за намаза на газоне в Петербурге

Мужчину задержали 12 мая у дома на улице Савушкина. Он проводил религиозный обряд в общественном месте без соответствующих полномочий и согласования с властями.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф и постановил выдворить из России гражданина Узбекистана за нарушение законодательства о миссионерской деятельности. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Мужчина по фамилии Дадабоев был задержан вечером 12 мая возле дома на улице Савушкина.

Фигурант, не имея соответствующих полномочий на проведение религиозного обряда, выступал в качестве имама. Не согласовав свои действия с органами исполнительной власти или местного самоуправления, он осуществил мусульманский религиозный обряд "намаз" в общественном месте. Его действия квалифицировали по части 5 статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ — осуществление иностранным гражданином миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести и религиозных объединениях.

В суде Дадабоев фактически признал свою вину и пояснил, что не был осведомлен о запрете на миссионерскую деятельность. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей и постановил выдворить его за пределы Российской Федерации.

