Завскладом ЖКС в Петербурге выплатит 16,7 млн рублей за взятки

Сотрудница три года получала деньги за "особое" отношение к поставщикам, а в сговоре с коллегой украла строительный материал для личных нужд. Суд назначил наказание в виде колоссального штрафа, который в 80 раз превышает сумму взяток.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор двум бывшим сотрудницам ООО "Жилкомсервис №3 Московского района". Заведующая складом и начальница отдела санитарного контроля признаны виновными в мошенничестве, а первая из них также уличены в систематическом получении взяток.

Следствие установило, что кладовщица на протяжении трёх лет (с июля 2021-го по июнь 2024-го) получала деньги от представителей двух коммерческих фирм. Общая сумма составила чуть более 208 тысяч рублей. Взамен она обеспечивала этим компаниям приоритет при распределении заказов на поставку продукции, а также беспрепятственно подписывала документы о приёмке товаров, закрывая глаза на нарушения сроков.

Кроме того, в 2023 году она вместе с коллегой из отдела контроля организовала кражу стройматериалов у собственного работодателя. Женщины похитили 10 кубических метров щебня, который должен был пойти на нужды предприятия. Вместо этого материал был вывезен на частный адрес в Ленинградской области. Чтобы скрыть пропажу, они оформили фиктивные документы о его списании.

Суд признал подсудимых виновными. Заведующая складом получила штраф в размере 16,7 миллиона рублей, что почти в 80 раз превышает сумму полученных взяток. Ей также на четыре года запретили заниматься складской деятельностью. Весь нечестный доход (208 тысяч рублей) конфискован в пользу государства. Её сообщница наказана штрафом в 100 тысяч рублей и лишением права работать в сфере санитарного содержания и благоустройства домов на два года.

