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В Петербурге будут судить мужчину, который задолжал 100 тыс. рублей алиментов
Сегодня, 15:14
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В Петербурге будут судить мужчину, который задолжал 100 тыс. рублей алиментов

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Он уже несколько раз привлекался к ответственности за их неуплату.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ, сообщили 3 июня в надзорном ведомстве. 

В соответствии с решением суда с мужчины взыскивают средства на содержание двоих детей. Обвиняемый накопил 100 тыс. рублей задолженности по алиментам. Он уже несколько раз привлекался к ответственности за их неуплату, однако так и продолжил нарушать постановление суда. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские приставы взыскали 715 млн рублей алиментов за четыре месяца. Это на 83 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алименты, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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