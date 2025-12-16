В Петербурге будут судить мужчину, который задолжал 100 тыс. рублей алиментов

Он уже несколько раз привлекался к ответственности за их неуплату.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ, сообщили 3 июня в надзорном ведомстве.

В соответствии с решением суда с мужчины взыскивают средства на содержание двоих детей. Обвиняемый накопил 100 тыс. рублей задолженности по алиментам. Он уже несколько раз привлекался к ответственности за их неуплату, однако так и продолжил нарушать постановление суда.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские приставы взыскали 715 млн рублей алиментов за четыре месяца. Это на 83 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Piter.TV