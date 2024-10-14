В Белграде арестовали подозреваемого в убийстве туристки из Петербурга

По сербскому законодательству за убийство ему может грозить более десяти лет лишения свободы.

Суд в Белграде заключил под стражу на 30 суток гражданина Турции, подозреваемого в убийстве 28-летней жительницы Санкт-Петербурга Людмилы Турковой. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, 26 июля мужчина пригласил россиянку в арендованную квартиру, где, как предполагается, задушил ее. После этого он спрятал тело в чемодан и выбросил его в канал в одном из отдаленных районов Белграда.

Людмила Туркова прилетела в Сербию как туристка. После того как она перестала выходить на связь, родственники обратились в полицию. Поиски продолжались около недели, после чего тело девушки обнаружили в чемодане.

Подозреваемого задержали 31 июля в аэропорту Белграда при попытке покинуть страну. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 30 суток.

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Фото: Piter.TV