Житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены

В результате никто не пострадал, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали поджигатели двери в квартире бывшей возлюбленной в Мурино, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранителям Всеволожского района накануне поступила информация о том, что неизвестный совершил поджог в доме на Воронцовском бульваре. По горячим следам поймали 32-летнего рецидивиста, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дверь экс-жены. В результате никто не пострадал, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток поджег полицейский автомобиль во Всеволожске по указке кураторов. Юноша полностью признал свою вину.

Фото: Piter.TV