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Житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены
Сегодня, 11:27
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Житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены

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В результате никто не пострадал, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали поджигатели двери в квартире бывшей возлюбленной в Мурино, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Правоохранителям Всеволожского района накануне поступила информация о том, что неизвестный совершил поджог в доме на Воронцовском бульваре. По горячим следам поймали 32-летнего рецидивиста, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дверь экс-жены. В результате никто не пострадал, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток поджег полицейский автомобиль во Всеволожске по указке кураторов. Юноша полностью признал свою вину.

Фото: Piter.TV 

Теги: мурино, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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