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Задержан поджигатель автомобиля в поселке Рябово
Сегодня, 11:58
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Задержан поджигатель автомобиля в поселке Рябово

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Преступление совершил бывший супруг потерпевшей.

Полиция Тосненского района задержала поджигателя автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В дежурную часть 30 июля поступила информация от 46-летней женщины о том, что возле дома 12 по Московскому шоссе в поселке Рябово горит ее машина Lada Vesta. В результате по подозрению в совершении этого преступления поймали 46-летнего бывшего мужа потерпевшей, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто не пострадал, а материальный ущерб устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены. Инцидент произошел на Воронцовском бульваре, пострадавших нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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