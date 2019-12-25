Задержан поджигатель автомобиля в поселке Рябово

Преступление совершил бывший супруг потерпевшей.

Полиция Тосненского района задержала поджигателя автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В дежурную часть 30 июля поступила информация от 46-летней женщины о том, что возле дома 12 по Московскому шоссе в поселке Рябово горит ее машина Lada Vesta. В результате по подозрению в совершении этого преступления поймали 46-летнего бывшего мужа потерпевшей, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто не пострадал, а материальный ущерб устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены. Инцидент произошел на Воронцовском бульваре, пострадавших нет.

Фото: Piter.TV