Акция "Территория здоровья" состоялась в Юсуповском саду

Петербуржцам также рассказали о донорстве костного мозга.

В Юсуповском саду накануне прошла акция "Территория здоровья". Жители и гости Адмиралтейского района задали свои вопросы врачам поликлиники №24 и прошли предварительные обследования в выездном медпункте. В частности, они измерили давление и уровень сахара в крови, пишет 31 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Основная цель – это донесение информации об ответственном отношении к своему здоровью. Формат, который мы организуем, он, во-первых, востребован. Данные мероприятия пользуются популярностью, именно поэтому мы их проводим. Дмитрий Вакушин, глава администрации Адмиралтейского района

Петербуржцам также рассказали о донорстве костного мозга. Каждый желающий мог присоединиться к федеральному регистру.

Ранее мы рассказывали о том, что Неделя профилактики заболеваний печени проходит в Петербурге.

Фото: Piter.TV