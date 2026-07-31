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Акция "Территория здоровья" состоялась в Юсуповском саду
Сегодня, 12:32
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Акция "Территория здоровья" состоялась в Юсуповском саду

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Петербуржцам также рассказали о донорстве костного мозга.

В Юсуповском саду накануне прошла акция "Территория здоровья". Жители и гости Адмиралтейского района задали свои вопросы врачам поликлиники №24 и прошли предварительные обследования в выездном медпункте. В частности, они измерили давление и уровень сахара в крови, пишет 31 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Основная цель – это донесение информации об ответственном отношении к своему здоровью. Формат, который мы организуем, он, во-первых, востребован. Данные мероприятия пользуются популярностью, именно поэтому мы их проводим. 

Дмитрий Вакушин, глава администрации Адмиралтейского района 

Петербуржцам также рассказали о донорстве костного мозга. Каждый желающий мог присоединиться к федеральному регистру. 

Ранее мы рассказывали о том, что Неделя профилактики заболеваний печени проходит в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: территория здоровья, юсуповский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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