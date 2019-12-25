Проект "Территория здоровья" запустят в ТРЦ "Рио"

Торгово-развлекательный центр "РИО" на улице Фучика, 2 приглашает посетителей принять участие в проекте "Территория здоровья", который стартует с 18 марта. Каждый желающий сможет воспользоваться бесплатными медицинскими консультациями и диагностическими процедурами, а также посетить выставку интерактивных макетов человеческого организма.

Посетителям центра предложат следующие виды обследований:

Измерение уровня сахара и холестерина,

УЗИ щитовидной железы,

Компьютерная оптическая топография позвоночника,

Исследование стоп методом плантографии,

Диагностика кожи с помощью видеодерматоскопии,

Осмотр ротовой полости и диагностика возможных новообразований,

Проверка остроты зрения,

Консультации врача-терапевта, стоматолога и офтальмолога.

Особенностью проекта станет биоимпедансометрия — современное исследование, позволяющее определить соотношение мышечной массы, жира и воды в организме, а также выявить возможные нарушения обмена веществ.

Официальное открытие проекта запланировано на 19 марта в 16:00. Основные мероприятия будут проводиться в рабочие дни с 16:00 до 20:00, суббота и воскресенье объявлены выходными.

Организация акции приурочена к тематическим неделям Минздрава России. Первая неделя проекта, проходящая с 18 по 20 марта, сосредоточена на вопросах профилактики заболеваний зубов и десен. В эти дни врачи-стоматологи предоставят персональные рекомендации по уходу за зубами и протезами, дадут советы по выбору наиболее подходящего метода бесплатного протезирования для пенсионеров.

Участникам необходимо предъявить паспорт гражданина РФ, страховой медицинский полис и СНИЛС. Всевозможные процедуры и консультации предоставляются абсолютно безвозмездно.

Ранее мы сообщили о том, что смертность от инфарктов и инсультов в Петербурге снизилась.

