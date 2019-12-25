Проект "Территория здоровья" запустят в ТРЦ "Рио"

Торгово-развлекательный центр "РИО" на улице Фучика, 2 приглашает посетителей принять участие в проекте "Территория здоровья", который стартует с 18 марта. Каждый желающий сможет воспользоваться бесплатными медицинскими консультациями и диагностическими процедурами, а также посетить выставку интерактивных макетов человеческого организма.
Посетителям центра предложат следующие виды обследований:
Измерение уровня сахара и холестерина,
УЗИ щитовидной железы,
Компьютерная оптическая топография позвоночника,
Исследование стоп методом плантографии,
Диагностика кожи с помощью видеодерматоскопии,
Осмотр ротовой полости и диагностика возможных новообразований,
Проверка остроты зрения,
Консультации врача-терапевта, стоматолога и офтальмолога.
Особенностью проекта станет биоимпедансометрия — современное исследование, позволяющее определить соотношение мышечной массы, жира и воды в организме, а также выявить возможные нарушения обмена веществ.
Официальное открытие проекта запланировано на 19 марта в 16:00. Основные мероприятия будут проводиться в рабочие дни с 16:00 до 20:00, суббота и воскресенье объявлены выходными.
Организация акции приурочена к тематическим неделям Минздрава России. Первая неделя проекта, проходящая с 18 по 20 марта, сосредоточена на вопросах профилактики заболеваний зубов и десен. В эти дни врачи-стоматологи предоставят персональные рекомендации по уходу за зубами и протезами, дадут советы по выбору наиболее подходящего метода бесплатного протезирования для пенсионеров.
Участникам необходимо предъявить паспорт гражданина РФ, страховой медицинский полис и СНИЛС. Всевозможные процедуры и консультации предоставляются абсолютно безвозмездно.
Фото: ГЦМП СПб
