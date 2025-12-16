Качество воды в водоёмах Петербурга и Ленобласти: где разрешено купаться

Результаты проверки показали неутешительную картину для горожан: в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

С наступлением лета жители Северной столицы устремились на пляжи, что стало поводом для регионального управления Роспотребнадзора провести масштабную проверку качества воды. Пробы были отобраны на 24 пляжах Санкт-Петербурга и в акваториях девяти водоёмов Ленинградской области. Исследования включали санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, сообщает spb.aif.ru.

Результаты проверки показали неутешительную картину для горожан: в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж. Им стал Ольгинский водоём, расположенный в Выборгском районе. Все остальные зоны отдыха в городе признаны непригодными для купания.

В то же время в Ленинградской области ситуация оказалась более благоприятной. По данным ведомства на 4 июня, купаться разрешено в трёх водоёмах:

Озеро Ратное (посёлок Кузнечное)

Снетковское озеро (сельское поселение Ларионовское)

Петровское озеро (посёлок Петровское)

Где в Петербурге запрещено купаться?

Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует заходить в воду на следующих городских объектах:

Первое, второе и третье Суздальские озёра (Выборгский район).

Безымянное озеро (Красносельский район).

Взрослый и Детский пляжи реки Ижора (Колпинский район).

Озеро Разлив ("Офицерский", "Белая Гора", "Северный", "Зеленая Гора" и "Новый" пляжи).

Пляж "Морские Дубки" (Приморский район).

Колонистский пруд (Пушкинский район).

Опасные зоны Финского залива

Купание также запрещено на всех проверенных пляжах Курортного и Кронштадтского районов Финского залива. В список вошли популярные места отдыха: "Кронштадтский", "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Сестрорецкий", "Дюны" и "Белые ночи".

Фото: Piter.TV