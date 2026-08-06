Анна Митянина рассказала о профилактике экстремизма среди молодежи в Петербурге

Современный детский экстремизм носит цифровой характер и является очень прагматичным способом решения финансовых проблем.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила в беседе с "Петербургским дневником" о необходимости усиления профилактики экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних. По ее словам, Смольный уже активизировал работу в этом направлении. В зоне риска находятся подростки от 11 до 17 лет, однако правонарушителями могут стать и дети младшего возраста.

Митянина отметила, что она сама часто посещает школы и колледжи города, где видит умных и ищущих себя ребят, но при этом статистика Следственного комитета вызывает тревогу. За прошлый год криминальная активность среди детей выросла на 45%, а количество правонарушений экстремистской направленности увеличилось на 44%.

Омбудсмен подчеркнула, что современный детский экстремизм перестал быть идеологическим уличным явлением с транспарантами. Теперь он носит цифровой характер и является очень прагматичным способом решения финансовых проблем. Кураторы находят подростков в социальных сетях или игровых чатах и предлагают за деньги совершить диверсию – например, оставить пакет у железной дороги или бросить петарду в шкаф, обещая полную безопасность.

МВД подтверждает, что злоумышленники используют классическое психологическое давление, играя на желании ребенка быстро заработать авторитет или помочь семье деньгами. Этот метод специалисты называют когнитивным хакингом. Подросток думает о новом телефоне или оплате коммунальных услуг, не осознавая юридических последствий. При этом к уголовной ответственности привлекают самого ребенка (с 16-ти лет, а за тяжкие преступления – с 14-ти лет), тогда как взрослый преступник остается за тысячи километров и забирает всю прибыль.

В группе риска может оказаться абсолютно любой школьник. В этом возрасте человек обладает высокой чувствительностью к навязываемым установкам, стремится казаться взрослым, самостоятельным и ориентируется на мнение сверстников больше, чем на советы родителей.

По мнению Анны Митяниной, для борьбы с этой угрозой родителям необходимо контролировать досуг детей, а самим несовершеннолетним – проявлять бдительность и сообщать о подозрительных контактах. Однако фундаментальным решением должно стать нравственное воспитание. Если семья, учителя и наставники будут развивать у школьников медиаграмотность и учить критически мыслить, цифровой мир превратится из поля для манипуляций в безопасное пространство возможностей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на 30% увеличилось число жалоб на школьный буллинг.

Фото: предоставлено аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге