Метотрексат в таблетках может вернуться в петербургские аптеки к концу года

Лекарство применяется для лечения онкологических, ревматологических и дерматологических заболеваний.

Издание "Вечерний Санкт-Петербург" выяснило, насколько критична ситуация с отсутствием метотрексата в аптеках Петербурга и когда препарат снова появится в продаже. Лекарство, применяемое для лечения онкологических, ревматологических и дерматологических заболеваний, пропало из города в таблетированном виде.

По данным справочных служб шести крупных сетей аптек ("Озерки", "Петербургские аптеки", "Столички", "ЗДОРОВ.ру", "Сити-Фарм", "Горздрав"), таблетированный метотрексат в продаже отсутствовал. В "Петербургских аптеках" сообщили, что поставок препарата нет уже несколько месяцев, а специалисты сети "Сити-Фарм" назвали лекарство дефицитным. Для прояснения ситуации издание обратилось в Росздравнадзор. Пресс-служба ведомства сообщила, что в гражданском обороте по всей России находится более 124 тысяч упаковок препарата в таблетированной форме в разных дозировках. За девять месяцев 2026 года было введено более 90% от объема прошлого года, а последний выпуск лекарства в гражданский оборот датировался 17 сентября.

Относительно критичности дефицита рассказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии МРНЦ имени А. Ф. Цыба Анна Белохвостова. Она пояснила, что при лечении метотрексат обычно применяют в инъекционной форме курсами. Таблетированные формы, по ее словам, используются крайне ограниченно – только в метрономном режиме при раке молочной железы и яичников. Специалист подчеркнула, что при отсутствии препарата клинические рекомендации предлагают другие равноэффективные режимы терапии на основе иных лекарств.

На вопрос о сроках возвращения препарата в аптеки ответил директор по связям с общественностью отечественного производителя "Озон Фармацевтика" Роман Гришин. Он сообщил, что на 23 сентября склады предприятия не располагали таблетированным метотрексатом. По его предварительным оценкам, первые поставки препарата были возможны ближе к концу 2026 года, при этом компания работала над ускорением этого процесса.

Прививки, анализы и личная гигиена: врач Елизаветинской больницы рассказала, как избежать заражения гепатитом.

Фото: Piter.TV